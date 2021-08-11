Українців готують до нового сезону шоу "Танці з зірками", поступово повідомляючи імена учасників
Новий сезон проекту обіцяє принести яскраві емоції, повідомляє Politeka.net. Відомо, що в шоу візьмуть участь співачки Джамала та Олександра Зарицька, їхні колеги Олег Фагот Михайлюта, Дмитро Каднай та інші зірки.
Тепер же стало відомо, що в проекті зніметься і співачка Євгенія Власова. Артистка прийняла виклик, вразивши фігурою в красивому платті і босоніжках. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
В кінці відео артистка навіть станцювала.
"Я приймаю #танціззіркамиchallenge і передаю виклик @olgakharlan! 🙌 🏼 ❤ ️ Побачимося на паркеті!",- написала Євгенія, зробивши виклик фехтувальниці Ользі Харлан.
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За годину публікація зібрала 5000 переглядів і багато коментарів:
"❤️❤️❤️Дуже вірю в тебе", " клас, будемо чекати😍", " Правильно!!))) так чекаємо вашого повернення❤️🔥", "🔥🔥❤️ це буде круто! Є привід дивитися 😍", "Ооо яка новина, пам'ятаю які у вас танцювальні кліпи шикарні".
Зазначимо, довгий час ходили чутки, що Євгенія Власова хворіє на онкологічне захворювання, через що вона пропала з екранів ТБ. Сама ж артистка пару років тому спростувала цю інформацію у своєму Instagram. За її словами, вона пройшла хіміотерапію через помилку лікаря.
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