Солистка популярной украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая разговорилась в интервью с Машей Ефросининой

Как пишет Politeka.net, участница нового сезона шоу "Танці з зірками", 29-летняя солистка популярной группы "KAZKA" дала откровенное интервью в программе Маши Єфросіноної "Экзамен". Так, девушка рассказала о своих отношениях с родителями и бабушкой, участие в шоу "Х-Фактор", объяснила, почему плохо выступила на Национальном отборе на Евровидение, а также раскрыла условия своего контракта с продюсером Юрием Никитиным.

Так, по словам певицы она подписала контракт с продюсером Верки Сердючки сразу на пять лет, однако Зарицкая сказала, что с этим группе помогла бабушка певицы, которая имеет за плечами годы работы в юридической сфере.

Бабушка Зарицкой успокоила певицу, что в там все прозрачно, это стандартный контракт. Однако, стоит сказать, что по условиям контракта права на песни группы "KAZKA" все же принадлежат Никитину.

"Есть исключения, если продюсер и группа перестают сотрудничать, но остаются в хороших отношениях, то группе позволяют исполнять песни, возможно, под другим названием, но позволяют. Но это очень редко", - говорит Зарицкая.

Певица призналась, что каких-то жестких ограничений в контракте нет, разве что ограничения во времени на отдыхе. По словам Зарицкой, все можно согласовать.

"Мы и дальше будем продлевать контракт с Юрой. Правда, я бы, конечно, хотела больше свободы в принятии решений и мы это уже обсуждаем", - говорит Александра.

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