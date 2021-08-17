Колишня учасниця "Танців з зірками", а нині головний хореограф проекту Олена Шоптенко показала, як проходить тренування фронтвумен гурту "KAZKA" Олександри Зарицької
Як пише Politeka.net, кадрами 33-річна хореограф поділилася на своїй сторінці в Instagram.
29-річна українська співачка з Харкова, солістка популярної групи "KAZKA" Олександра Зарицька на всю намагається, щоб проявити себе на проекті. Репетиції до шоу проходять по два рази на день.
"А хто у нас тут? Мокра Саша, яка дуже багато сьогодні репетирувала", - сказала Шоптенко.
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Олександра Зарицька при цьому вирішила продемонструвати уклін.
Нагадаємо, раніше Олександра Зарицька в інтерв'ю Маші Єфросиніній розповідала, що пішла на "Танці з зірками", щоб показати, якою вона може бути пластичною і легкою.
Також солістка групи KAZKA зізналася, що вже змінила партнера по шоу.
Нагадаємо, солістка KAZKA показала, як розслабляється після виснажливих репетицій на "Танцях з зірками".
Як повідомляла Politeka, Олександра Зарицька зізналася, кого побоюється на "Танцях з зірками"
Також Politeka писала, що головний хореограф "Танців з зірками" Шоптенко оголосила про зміни після відпустки