Колишня учасниця "Танців з зірками", а нині головний хореограф проекту Олена Шоптенко показала, як проходить тренування фронтвумен гурту "KAZKA" Олександри Зарицької

Як пише Politeka.net, кадрами 33-річна хореограф поділилася на своїй сторінці в Instagram.

29-річна українська співачка з Харкова, солістка популярної групи "KAZKA" Олександра Зарицька на всю намагається, щоб проявити себе на проекті. Репетиції до шоу проходять по два рази на день.

"А хто у нас тут? Мокра Саша, яка дуже багато сьогодні репетирувала", - сказала Шоптенко.

Олександра Зарицька при цьому вирішила продемонструвати уклін.

Нагадаємо, раніше Олександра Зарицька в інтерв'ю Маші Єфросиніній розповідала, що пішла на "Танці з зірками", щоб показати, якою вона може бути пластичною і легкою.

Також солістка групи KAZKA зізналася, що вже змінила партнера по шоу.

Нагадаємо, солістка KAZKA показала, як розслабляється після виснажливих репетицій на "Танцях з зірками".

Як повідомляла Politeka, Олександра Зарицька зізналася, кого побоюється на "Танцях з зірками"

Також Politeka писала, що головний хореограф "Танців з зірками" Шоптенко оголосила про зміни після відпустки