Бывшая участница "Танців з зірками", а ныне главный хореограф проекта Алена Шоптенко показала, как проходит тренировка фронтвумен группы "KAZKA" Александры Зарицкой
Как пишет Politeka.net, кадрами 33-летняя хореограф поделилась на своей странице в Инстаграм.
29-летняя украинская певица из Харькова, солистка популярной группы "KAZKA" Александра Зарицкая во всю старается, чтобы проявить себя на проекте. Репетиции к шоу проходят по два раза в день.
«А кто у нас тут? Мокрая Саша, которая очень много сегодня репетировала», - сказала Шоптенко.
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Александра Зарицкая при этом решила продемонстрировать поклон.
Напомним, ранее Александра Зарицкая в интервью Маше Ефросининой рассказывала, что пошла на "Танці з зірками", чтобы показать, какой она может быть пластичной и легкой.
Также солистка группы KAZKA призналась, что уже сменила партнера по шоу.
Напомним, солистка KAZKA показала, как расслабляется после изнурительных репетиций на "Танцях з зірками".
Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая призналась, кого опасается на "Танцях з зірками"
Также Politeka писала, что главный хореограф "Танців з зірками" Шоптенко объявила об изменениях после отпуска