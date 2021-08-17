Бывшая участница "Танців з зірками", а ныне главный хореограф проекта Алена Шоптенко показала, как проходит тренировка фронтвумен группы "KAZKA" Александры Зарицкой

Как пишет Politeka.net, кадрами 33-летняя хореограф поделилась на своей странице в Инстаграм.

29-летняя украинская певица из Харькова, солистка популярной группы "KAZKA" Александра Зарицкая во всю старается, чтобы проявить себя на проекте. Репетиции к шоу проходят по два раза в день.

«А кто у нас тут? Мокрая Саша, которая очень много сегодня репетировала», - сказала Шоптенко.

Александра Зарицкая при этом решила продемонстрировать поклон.

Напомним, ранее Александра Зарицкая в интервью Маше Ефросининой рассказывала, что пошла на "Танці з зірками", чтобы показать, какой она может быть пластичной и легкой.



Также солистка группы KAZKA призналась, что уже сменила партнера по шоу.

Напомним, солистка KAZKA показала, как расслабляется после изнурительных репетиций на "Танцях з зірками".

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая призналась, кого опасается на "Танцях з зірками"

Также Politeka писала, что главный хореограф "Танців з зірками" Шоптенко объявила об изменениях после отпуска