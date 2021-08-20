Украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), который был любимчиком Андрея Данилко на Национальном отборе на Евровидение, показал, как будет покорять паркет «Танців з зірками»

Как передает Politeka.net, артист принял вызов проекта, присоединившись к танцевальному шоу. Стоит отметить, что для исполнителя конкурсы не в новинку. Он прославился после участия в песенном конкурсе «Х-фактор», после чего представлял Украину на «Евровидении». Теперь артист попытает счастья в танцах.

В анонсе шоу Бочаров продемонстрировал, как будет зажигать на паркете. Поклонники пришли в восторг от его таланта, поскольку артист действительно круто двигался.

«Промолчу о том, сколько раз я уже пересмотрела этот ролик», «Я вижу насколько для тебя это хорошо, красиво и природно», «Я уже визжу от восторга!!! Ты офигенно двигаешься!», «Жду румбу от Мэла», «Этот сезон будет самым просматриваемым», «Чувствую, будет жарко», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Melovin со своей свитой впечатлил поведением перед выходом на сцену: "Все должны расступаться...".

Как сообщала Politeka, Melovin стал новым участником "Танців з зірками": как артист принял вызов.

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