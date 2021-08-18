Український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), який був фаворитом Андрія Данилка на Нацвідборі на Євробачення, розбурхав прихильниць видом в душі
Як пише Politeka.net, не так давно артист здійснив камінг-аут, зізнавшись, що любить не тільки дівчат, але і хлопців. Його визнання викликало неоднозначну реакцію в мережі, а також серед його шанувальників. Тепер фанати чекають від співака нових провокаційних заяв.
На свіжому фото, яке артист опублікував в Instagram, він позував в душовій кімнаті. Артист розслаблено присів, тримаючи в губах сигарету. Його фото викликало справжній фурор серед прихильниць.
"Отримала психологічну травму", "Шуму наробив і сидить", "Нічний контент? Ну, привіт безсоння», «не сиди, вставай», «Наповал, як завжди», "Який серйозний дядько", "Балдьожний, шикарний чоловік. Просто вкотре дивуюся як в тобі вмістилося все: талант і харизма, краса, розум», - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що через кілька годин після опублікованого знімка MELOVIN отримав запрошення на «Танці з зірками». Виклик йому кинула співачка Ліда Лі.
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