Співак Melovin (Констанін Бочаров) відповів на виклик про участь у популярному шоу "Танці з зірками"

Так, улюбленець Андрія Данилка, який всіляко підтримував молодого артиста під час цацвідбору на "Євробачення", опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

24-річний Melovin повідомив, що приймає виклик і готовий випробувати свої сили на танцювальному паркеті. У жартівливому ролику згадується, що співак вже давно є кумиром цього шоу, а вся стіна за його ліжком, мовляв, обклеєна постерами з суддями Катериною Кухар, Владом Ямою, хореографами та учасниками.

До речі, виклик Бочарову кинула співачка Ліда Лі, екс-бек-вокалістка Дмитра Монатіка, яка нещодавно почала сольну кар'єру.

"Я приймаю #танціззіркамиchallenge і передаю виклик @iamhoruna

Побачимося на паркеті!", - написав Melovin, передавши естафету бронзовому призеру Олімпіади в Токіо Станіславу Горуні.

Публіка із захопленням коментує подію:

"Ого🔥🔥"

"Ура! Ура! Ура!"

"Ля який😍 🔥❤️"

"🔥Чекали шалено!!!!"

"ВАУ ПРОСТО! невже ми дочекалися 💞"

"Ну ти актор 👍❤️, ідея ролика просто шик, з гумором, запалом👌 🔥. Нарешті ми побачимо тебе на паркеті💃 🕺"

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