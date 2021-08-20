Співак Melovin (Констанін Бочаров) відповів на виклик про участь у популярному шоу "Танці з зірками"
Так, улюбленець Андрія Данилка, який всіляко підтримував молодого артиста під час цацвідбору на "Євробачення", опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
24-річний Melovin повідомив, що приймає виклик і готовий випробувати свої сили на танцювальному паркеті. У жартівливому ролику згадується, що співак вже давно є кумиром цього шоу, а вся стіна за його ліжком, мовляв, обклеєна постерами з суддями Катериною Кухар, Владом Ямою, хореографами та учасниками.
До речі, виклик Бочарову кинула співачка Ліда Лі, екс-бек-вокалістка Дмитра Монатіка, яка нещодавно почала сольну кар'єру.
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"Я приймаю #танціззіркамиchallenge і передаю виклик @iamhoruna
Побачимося на паркеті!", - написав Melovin, передавши естафету бронзовому призеру Олімпіади в Токіо Станіславу Горуні.
Публіка із захопленням коментує подію:
"Ого🔥🔥"
"Ура! Ура! Ура!"
"Ля який😍 🔥❤️"
"🔥Чекали шалено!!!!"
"ВАУ ПРОСТО! невже ми дочекалися 💞"
"Ну ти актор 👍❤️, ідея ролика просто шик, з гумором, запалом👌 🔥. Нарешті ми побачимо тебе на паркеті💃 🕺"
Нагадаємо, що MELOVIN готується до нового виступу після гучного скандалу: "не можу повірити...".
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