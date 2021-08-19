Продолжаются съемки нового сезона главного танцевального шоу страны – "Танці з зірками". Организаторы наконец назвали имена всех членов жюри

Как пишет Politeka.net, премьера нового сезона "Танців з зірками" запланирована на 5 сентября этого года. Сейчас активно идут съемки проекта, а на официальной странице шоу в Instagram начинают постепенно рассекречивать имена участников. Так, недавно сообщили, что челендж от Ольги Харлан принял звезда сериала "Моя любимая Страшко" и реалити-шоу "Киев днем и ночью" – Артур Логай.

Однако не менее чем новых участников, в сети обсуждают частично обновленный судейский состав "Танців з зірками". Так, на своих креслах традиционно остались прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. А вот место покойного Григория Чапкиса займет победитель американского шоу "Dancing With The Stars", двукратный чемпион мира по латинским танцам и многократный чемпион США по латинских танцев Макс Чмерковский, украинцам больше известен как первый "Холостяк".

Заметим, что украинцам не очень понравился новый-старый состав жюри шоу, они написали много комментариев.

"Опять одни и те же! Пора их уже менять, надо новую кровь вливать в жюри, будет интереснее", " а в Украине нет достойных танцоров, что надо судью приглашать из Америки? Да и Яма с поваром надоели 😮😮 ", "неужели нет достойных членов жюри?", "Господи, как постарел...", - пишут в сети.

Ранее Politeka писала, что новый сезон "Танцев со звездами" с Чмерковским вместо Чапкиса: выяснилось, будет ли Влад Яма.

Напомним, что Чмерковский, который заменит Чапкиса в "Танцах со звездами", похвастался красавицей-женой, фото: "Наслаждайтесь".

A еще Politeka сообщала, что солистка KAZKA Зарицкая бросила своего партнера по "Танцам со звездами": "Бай!".