Екс - "холостяк" і суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський показав свою красуню-дружину

Як пише Politeka.net, Чмерковський був героєм першого сезону культового шоу"Холостяк". Красунчик є чемпіоном світу з латинських танців, а також хореографом. Артиста навіть запросили бути суддею шоу" Танці з зірками " замість покійного Григорія Чапкіса. Не забуває Макс і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

У новому пості Чмерковський опублікував фото, на якому була зображена його дружина. Красуня сиділа в сукні з вирізом, під яким можна побачити рожеву білизну. Дівчина сиділа за столиком, дивлячись в камеру.

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Після довгого часу без розлуки два тижні розлуки стали відчуватися як ціле життя, а наступні кілька днів - як курячий суп, який так потрібен для душі", - написав Макс під фотографією.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Насолоджуйтесь відпочинком і проведіть час разом", "я вдячний Вам обом"," але ми сумуємо за тобою у Вашингтоні сьогодні ввечері !!!", "Просто красиво".

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