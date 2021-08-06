Экс-"холостяк" и судья "Танців з зірками" Макс Чмерковский показал, как проходит его шоу

Макс Чмерковский - украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу «Dancing With The Stars», а также первый герой шоу "Холостяк", пишет Politeka.net.

Артист стал судьей нового сезона проекта "Танці з зірками", а также ведет активную деятельность в США, гастролируя со своим шоу по разным городам.

В этот раз Чмерковский поделился кадром своего шоу, на котором стройная брюнетка прикоснулась к нему. В это время танцор стоял прямо и направил взгляд перед собой.

"Вне телесного опыта каждое шоу", - написал Макс.

Публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев.

«Не могу дождаться, чтобы увидеть это !!!», «Это невероятное шоу. Спасибо. ❤️🙏🏽», «Из-за этого шоу я заплакала! Это было превосходно ❤️ 👏 », « От номера о том, что он был родителем, у Макса катились слезы !! 😢❤️ »,« Красивое шоу, Макс и Вэл! Ты прошел прямо мимо меня по проходу и выбрал ту другую женщину для танцев на коленях. Не надо так. Но не волнуйтесь, я все еще ваша фанатка. 🥰", - написали пользователи сети.

Отметим, пятый сезон шоу "Танці з зірками" готовится к выходу осенью этого года.

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