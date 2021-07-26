Макс Чмерковский взволновал сеть атмосферным снимком

Как сообщает Politeka.net, судьей в новом сезоне "Танці з зірками" станет чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский. Это украино-американский хореограф, победитель Dancing With The Stars.

В сети Instagram он активно показывает снимки из своих выступлений.

Как рассказал танцовщик из Одессы, он будет судить звездные пары с другими членами жюри, а не выходить на паркет в качестве участника.

На новом фото чемпион мира по латинским танцам запечатлен на сцене в свободных черных штанах и облегающей кофте в тон. Одежда не смогла скрыть накачанного и подтянутого тела танцора. За его спиной можно разглядеть шторы, а под ногами танцевальный паркет. Благодаря черно-белому эффекту - кадр получился очень атмосферный.

"Время для шоу", - лаконично прокомментировал фото танцовщик.

Фолловеры принялись осыпать его восхищенными отзывами в комментариях под публикацией: "О Боже! Какая драматическая поза", "Отличное шоу, демонстрирующее вашу личность", "Такой красивый", "Очень жарко".

Напомним, известный "холостяк" стал судьей нового сезона "Танців з зірками".

Как сообщала Politeka, на "Танцях з зірками" нашли замену легендарному Григорию Чапкису.

Также Politeka писала, что рассекречен еще один участник нового сезона "Танці з зірками".