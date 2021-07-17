У п'ятому сезоні шоу "Танці з зірками" з'явиться новий суддя, в мережі точаться суперечки, кого замінять зі старого складу

15 липня стало відомо, що одне з крісел суддів займе відомий герой українського "Холостяка", україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковський, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

У мережі стали активно обговорювати і ббудувати здогадки, кого ж замінить колишній "холостяк". Як відомо, суддями шоу останніх сезонів були Григорій Чапкіс, Влад Яма і Катерина Кухар.

Тепер же користувачі Мережі ворожать, чиє крісло займе Чмерковський. Пост зібрав понад 60 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Він буде замість Влада?", "він буде замість Чапкіса", " так. Замість Чапкіса, думаю, Грег. А Сіско і Монатік повернуться😻 😻 😻 😻 😻 😻", " він схожий на Кена з Барбі😅", "Ого які старі знайомі імена", "постарів,в Холостяку був такий красень😍", "якщо так, то супер🔥 🔥 🔥 🔥", "о! Перший холостяк на СТБ)))", "Боже, це щось нереальне".

Нагадаємо, 13 червня помер один із суддів "Танців з зірками", 91-річний легендарний танцюрист і Хореограф Григорій Чапкіс.

Організм артиста не міг побороти коронавірус.

Нагадаємо, відомий "холостяк" став суддею нового сезону " Танців з зірками"

Як повідомляла Politeka, син покійного Чапкіса показав свою красиву сім'ю в Америці

Також Politeka писала, що син Чапкіса, який покинув Україну, показав підрослих онуків легендарного танцюриста