Стало відомо ім'я ще одного учасника нового сезону популярного шоу «Танці з зірками»

До співачки Джамали на проекті приєднається 47-річний соліст групи ТНМК Олег Михайлюта, який виступає під сценічним ім'ям Фагот. Про це повідомляється на офіційній сторінці «Танців» в Instagram, пише Politeka.net.

Раніше перша оголошена учасниця нового сезону Джамала за традицією проекту кинула виклик Фаготу. У свою чергу, артист опублікував кумедне відео, в якому показав свої внутрішні роздуми про участь. Так, в ролику з'явилися відразу три Фаготи, які обговорили пропозицію між собою.

"Шановні, нам тут Джамала кинула виклик по "Танцях з зірками". Що скажете?", - цікавиться "Фагот №1".

"Ну а чо, можна і сходити", - відповідає "Фагот №2".

"А ти що, танцювати вмієш?",- влазить в розмову "Фагот №3".

"Ой, ніби ти вмієш", - парирує другий Фагот.

"А поки ви сперечаєтеся я піду потанцюю", - вирішує врешті-решт найперший Фагот.

У свою чергу, артист кинув виклик відразу п'ятьом артистам, і першим в його списку виявився син нині покійного судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Грег, який живе в США і є там успішним хореографом. Крім того, Фагот запропонував взяти участь у проекті україно-американському хореографу і екс-«холостяку» Максу Чмерковському, британському хореографу Франциско Гомесу, солістці групи KAZKA Олександрі зарицькій і співакові Дмитру Монатіку.

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