Экс-"холостяк" и судья "Танців з зірками" Макс Чмерковский показал, как одно его появление доводит женщин до экстаза

Макс Чмерковский - украино-американский чемпион мира по латинских танцам, хореограф, победитель шоу «Dancing With The Stars», а также первый герой шоу "Холостяк", стал судьей нового сезона проекта "Танців з зірками", пишет Politeka.net.

Артист активно выступает и взаимодействует со зрителями. Танцор в своем Инстаграм показал часть своего выступления. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Хореограф танцевал, а затем оказался возле одной из зрительниц, и та пошла за ним на поводу, когда он стал вести к сцене.

Примечательно, что все это время в зале слышался женский крик, казалось, все пришедшие в экстазе от танцора.

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Сообщите мне, в каком городе вы и какой у вас номер места? !! Вы никогда не догадаетесь 🪑😉", - написал артист.

За 12 часов пост собрал более 12 тысяч просмотров и много комментариев:

«О, Макс... Ты чертовски горяч !!, 🔥🔥», «Ты так притягателен для своей аудитории! Ты как фокусник, никогда не знаешь, что ты вытащишь из своей шляпы. Чистый гений и гениальность. Снимаю перед тобой шляпу", "Ты настоящий артист. 💯💯💯💯😍😍 ","Вау... просто восхитителен ❤️🔥❤️🔥".

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