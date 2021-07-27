Судья нового сезона «Танців з зірками» Макс Черковский показал своего маленького сына, умилив трогательным диалогом

В свое время именно известный украино-американский хореограф стал героем первого сезона шоу «Холостяк» в Украине. В ближайшем будущем Чмерковскому предстоит вернуться на украинское телевидение – уже в качестве нового судьи шоу «Танці з зірками».

Как известно, в 2017 году Чмерковский женился на танцовщице Пете Маргатройд. Вместе пара воспитывает четырехлетнего сына Шая Александра. Отец явно в восторге от своего маленького наследника, поэтому время от времени делится новыми кадрами с ним в своем Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, на этот раз Чмерковский показал, как отправляет мальчика на занятия. На кадрах можно увидеть, как отец ведет сына на гимнастику. Макс желает сыну хорошего дня и уже хочет отправить его к тренеру, однако мальчик не может найти тренера за деревом и просит, чтобы папа довел его прямо до места занятий.

«Лучшая работа из всех, что у меня были. Я самый везучий, а он самый милый. П.С. Тренер Майк был обнаружен за деревом и все было отлично», - подписал кадры Чмерковский.

Его поклонники оставили под видео много умиленных комментариев.

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