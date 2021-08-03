Судья нового сезона «Танців з зірками» Макс Чмерковский показал отрывок из шоу, в котором участвует

Как сообщает Politeka.net, Максим Чмерковский известен украинской публике после проекта «Холостяк». Именно Макс стал первым украинским холостяком, за чье сердце сражались прекрасные девушки. Сам танцор родом из Украины, но с подросткового возраста живет и строит карьеру в США.

Недавно стало известно, что Чмерковский станет судьей «Танців з зірками». Теперь к его персоне особенно приковано внимание. У себя в Инстаграм он опубликовал отрывок из шоу, в котором участвует. На видео артист оказался на сцене без штанов, а партнерша на скорую руку одевала его.

«Наш @maksandvaltour настолько урезан, что мы даже переодеваемся между танцами на сцене. Спасибо @jjrabone за то, что почти всегда успеваешь», - подписал видео Макс.

В комментариях ему оставили массу комплиментов.

«Так чертовски весело», «Было весело! Одно из лучших шоу!», «Это очень смешно», «Такое прекрасное, веселое шоу! Мы с мужем видели это в Северной Каролине несколько лет назад», «В этой части я лежал мертвым на полу. Сделай еще один тур», - пишут пользователи сети.

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