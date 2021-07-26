Макс Чмерковський схвилював мережу атмосферним знімком
Як повідомляє Politeka.net, суддею в новому сезоні "Танці з зірками" стане чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський. Це україно-американський хореограф, переможець Dancing With The Stars.
В мережі Instagram він активно показує знімки зі своїх виступів.
Як розповів танцівник з Одеси, він судитиме зіркові пари з іншими членами журі, а не виходити на паркет в якості учасника.
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На новому фото чемпіон світу з латинських танців зображений на сцені у вільних чорних штанях і облягаючій кофті в тон. Одяг не зміг приховати накачаного і підтягнутого тіла танцюриста. За його спиною можна розгледіти штори, а під ногами танцювальний паркет. Завдяки чорно-білому ефекту - кадр вийшов дуже атмосферним.
"Час для шоу", - лаконічно прокоментував фото танцівник.
Фолловери почали обсипати його захопленими відгуками в коментарях під публікацією: "О Боже! Яка драматична поза", "відмінне шоу, що демонструє вашу особистість", "Такий красивий", "Дуже жарко".
Нагадаємо, відомий "холостяк" став суддею нового сезону " Танців з зірками"
Як повідомляла Politeka, на "Танцях з зірками" знайшли заміну легендарному Григорію Чапкісу.
Також Politeka писала, що розсекречено ще одного учасника нового сезону "Танці з зірками".