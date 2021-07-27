Суддя нового сезону "Танців з зірками" Макс Черковський показав свого маленького сина, розчуливши зворушливим діалогом

Свого часу саме відомий україно-американський хореограф став героєм першого сезону шоу «Холостяк» в Україні. У найближчому майбутньому Чмерковському належить повернутися на українське телебачення - вже в якості нового судді шоу "Танці з зірками".

Як відомо, в 2017 році Чмерковський одружився на танцівниці Петі Маргатройд. Разом пара виховує чотирирічного сина Шая Олександра. Батько явно в захваті від свого маленького спадкоємця, тому час від часу ділиться новими кадрами з ним в своєму Instagram.

Як пише Politeka.net, цього разу Чмерковський показав, як відправляє хлопчика на заняття. На кадрах можна побачити, як батько веде сина на гімнастику. Макс бажає синові гарного дня і вже хоче відправити його до тренера, проте хлопчик не може знайти тренера за деревом і просить, щоб тато довів його прямо до місця занять.

"Найкраща робота з усіх, що у мене були. Я найбільш везучий, а він наймиліший. П. С. Тренер Майк був виявлений за деревом і все було відмінно", - підписав кадри Чмерковський.

Його шанувальники залишили під відео багато розчулених коментарів.

Нагадаємо, екс - "холостяк" і суддя "Танців з зірками" Чмерковський викликав фурор новим фото.

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