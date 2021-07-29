Екс-"холостяк" і суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський показав, як одна його поява доводить жінок до екстазу

Макс Чмерковський - україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars», а також перший герой шоу "Холостяк", став суддею нового сезону проекту "Танців з зірками", пише Politeka.net.

Артист активно виступає і взаємодіє з глядачами. Танцюрист у своєму Instagram показав частину свого виступу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Хореограф танцював, а потім опинився біля однієї з глядачок, і та пішла за ним на поводу, коли він став вести до сцени.

Примітно, що весь цей час в залі чувся жіночий крик, здавалося, всі прийшли в екстазі від танцюриста.

"Наш тур з обмеженим тиражем офіційно в дорозі! ✈️ 🚌 🚐 🛻 🚲

Повідомте мені, в якому місті ви і який у вас номер місця? !! Ви ніколи не здогадаєтеся🪑 😉", - написав артист.

За 12 годин пост зібрав понад 12 тисяч переглядів і багато коментарів:

"О, Максе... Ти до біса гарячий !!,🔥 🔥», «Ти такий привабливий для своєї аудиторії! Ти як фокусник, ніколи не знаєш, що ти витягнеш зі свого капелюха. Чистий геній і геніальність. Знімаю перед тобою капелюх", " ти справжній артист. 💯 💯 💯 💯 😍 😍 ", "Вау... просто чудовий ❤️🔥❤️🔥".

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