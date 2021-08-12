Экс-"холостяк" и судья "Танців з зірками" Макс Чмерковский показал свою красотку-жену
Как пишет Politeka.net, Чмерковский был героем первого сезона культового шоу "Холостяк". Красавчик является чемпионом мира по латинским танцам, а также хореографом. Артиста даже пригласили быть судьей шоу "Танці з зірками" вместо покойного Григория Чапкиса. Не забывает Макс и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.
В новом посте Чмерковский опубликовал фото, на котором была изображена его жена. Красотка сидела в платье с вырезом, под которым можно увидеть розовое белье. Девушка сидела за столиком, смотря в камеру.
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После долгого времени без разлуки две недели разлуки стали ощущаться как целая жизнь, а следующие несколько дней - как куриный суп, который так нужен для души", - написал Макс под фотографией.
Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:
"Наслаждайтесь отдыхом и проведите время вместе", "я благодарен вам обоим", "Но мы скучаем по тебе в Вашингтоне сегодня вечером !!!", "Просто красиво".
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