Підготовка до прямих ефірів чергового сезону "Танців з зірками" практично завершена

Вже зовсім скоро стартує черговий сезон танцювального шоу, в якому вперше за довгий час візьмуть участь найнесподіваніші артисти. Серед майбутніх учасників будуть співаки, актори театру і кено, а також телеведучі.

Багато зірок не так часто з'являлися на публіці, тому інтерес до них зріс в рази після оголошення. Не менший інтерес у фанатів викликає тема суддів, які займуть місця на проекті в цьому сезоні. Влад Яма перед початком зйомок натякнув на свою участь, як і в попередні роки.

Поділившись Сторі з минулих зйомок, танцюрист коротко написав: "Скоро...". Таким чином хореограф нагадав, що знімати шоу починають вже п'ятого вересня.

Нещодавно також стало відомо, що Чмерковський, який був героєм першого сезону культового шоу "Холостяк", має намір взяти участь у танцювальному шоу.

Красунчик є чемпіоном світу з латинських танців, а також хореографом. Артиста навіть запросили бути суддею шоу" Танці з зірками " замість покійного Григорія Чапкіса. Не забуває Макс і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим і часто показує свої будні.

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