Подготовка к прямым эфирам очередного сезона "Танців з зірками" практически завершена

Уже совсем скоро стартует очередной сезон танцевального шоу, в котором впервые за долгое время примут участие самые неожиданные артисты. Среди будущих участников будут певцы, актеры театра и кено, а также телеведущие.

Многие звезды не так часто появлялись на публике, поэтому интерес к ним возрос в разы после объявления. Не меньший интерес у фанатов вызывает тема судей, которые займут места на проекте в этом сезоне. Влад Яма перед началом съемок намекнул на свое участие, как и в предыдущие года.

Поделившись Стори с прошлых съемок, танцор коротко написал: "Скоро...". Таким образом хореограф напомнил, что снимать шоу начинают уже пятого сентября.

Недавно также стало известно, что Чмерковский, которій был героем первого сезона культового шоу "Холостяк", намерен принять участие в танцевальном шоу.

Красавчик является чемпионом мира по латинским танцам, а также хореографом. Артиста даже пригласили быть судьей шоу "Танці з зірками" вместо покойного Григория Чапкиса. Не забывает Макс и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным и часто показівает свои будни.

Напомним, прямые эфиры "Танців з зірками", обнародованы драконовские цены на билеты и состав судей

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