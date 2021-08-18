Подготовка к прямым эфирам очередного сезона "Танців з зірками" практически завершена
Уже совсем скоро стартует очередной сезон танцевального шоу, в котором впервые за долгое время примут участие самые неожиданные артисты. Среди будущих участников будут певцы, актеры театра и кено, а также телеведущие.
Многие звезды не так часто появлялись на публике, поэтому интерес к ним возрос в разы после объявления. Не меньший интерес у фанатов вызывает тема судей, которые займут места на проекте в этом сезоне. Влад Яма перед началом съемок намекнул на свое участие, как и в предыдущие года.
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Олег Винник потерял дар речи перед Поляковой в прозрачной накидке: "Воды несите, жарко стало"
Знаменитый актер ушел из жизни, совсем немного не дожил до дня рождения: "Будем по тебе скучать"
Елена Кравец и Кошевой из Квартал 95 устроили публичные "разборки": "Ах, вот так..."
В Одессе пассажиру маршрутки устроили самосуд, видео: "выволокли из транспорта"
Поделившись Стори с прошлых съемок, танцор коротко написал: "Скоро...". Таким образом хореограф напомнил, что снимать шоу начинают уже пятого сентября.
Недавно также стало известно, что Чмерковский, которій был героем первого сезона культового шоу "Холостяк", намерен принять участие в танцевальном шоу.
Красавчик является чемпионом мира по латинским танцам, а также хореографом. Артиста даже пригласили быть судьей шоу "Танці з зірками" вместо покойного Григория Чапкиса. Не забывает Макс и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным и часто показівает свои будни.
Напомним, прямые эфиры "Танців з зірками", обнародованы драконовские цены на билеты и состав судей
Также Politeka писала, что экс-"холостяк" и судья "Танців з зірками" Чмерковский в компании стройной брюнетки взбудоражил Сеть
А еще Politeka сообщала, что экс-"холостяк" и судья "Танців з зірками" Чмерковский остался без штанов на сцене