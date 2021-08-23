Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", показала себя в праздничном наряде с мужем

Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар является популярной украинской балериной. Красотку зовут на шоу, а за блогом в Инстаграм следят сотни тысяч фанатов. В этот раз Екатерина решила рассказать, как проходили награждения легенд Украины.

"Вчера, 7 легенд из сфер культуры и спорта, многолетним трудом и своим призванием представляют нашу страну в мире, получили новое звание от президента Украины - «Национальная Легенда».

Мне выпала честь представлять его величество - балет, в лице Елены Потаповой.

Для каждого из нас Елена Потапова - пример силы, энергии, жизнелюбия и настойчивости.

Наша любовь к Елене Михайловне не имеет границ. Но эта любовь всегда будет умножена на три.

Потому что говорить о Потопаву - это значит говорить о трех сестрах Потаповых: Елену, Анну и Варвару.

Я, как руководитель главного балетного храма нашей страны @ksbc_official, на который направляю все свои силы и любовь, мечтаю, что смогу воспитать детей, которые будут продолжать писать триумфальную балетную историю, которую Елена Потапова начала в книге искусств Украины!", - написала красотка.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая", "Эстетические", "Очень красивая пара", "Красиво как", "Миниатюрная, милая и очень красивая".

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" не дала мужу одеться, прижавшись к нему всем телом

А еще Politeka писала, что муж Кухар из «Танців з зірками» хвастнул красоткой-женой в эффектном платье с разрезом

Также Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" в прозрачном платье поразила "стеклянным" кадром



