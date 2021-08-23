Известная балерина, судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар поделилась личными кадрами, снятыми за кулисами

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм прима-балерина опубликовала забавное видео со своим мужем, артистом балета Александром Стояновым. На видео Стоянов позировал без футболки, а Екатерина стояла позади него. Оба артиста были загримированы и явно готовились к какому-то мероприятию.

«Подожди. Ты знаешь, что я видео снимаю? Мы на видео очень красивые, посмотри. Ну ладно», - отметил Стоянов, пока Кухар посмеивалась у него за спиной.

Отметим, что к празднованию Дня независимости Екатерина Кухар и Александр Стоянов приняли участие во многих праздничных мероприятиях. На одном из видео видно, как Кухар в длинном черном платье дефилирует под руку с мужем в Мариинском парке.

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