Відома балерина Катерина Кухар поділилася в соцмережі незвичайним зачаровуючим кадром

Як повідомляє Politeka.net, прима-балерина Національної опери України і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним кадром і зізналася, що стала героїнею фотопроекту, присвяченого різним ремеслам.

На новій фотографії Катерина з'явилася серед дивовижних виробів зі скла, очевидно, представляючи ремесло скловаріння. Перед камерою балерина позує в довгій бежевій сукні з тонкого прозорого мережива, яке повторять всі вигини її витонченого тіла. Волосся красуні акуратно укладені, а на її обличчі легкий макіяж, вона уважно дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Кухар розповіла про фотопроект і фестиваль, в якому бере участь: "А ви знаєте, що таке гутництво? Як думаєте, чим воно схоже з балетом? Саме цей художній промисел у мене асоціюється одночасно з силою і крихкістю. І цим нагадує балет. Як в балеті, так і в гутництві, щоб отримати щось ідеальне, унікальне і витончене треба докласти неймовірних зусиль, знань і сили".

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