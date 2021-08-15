Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар посетила Международный одесский кинофестиваль

Прима-балерина уже давно становится почетной гостьей любого мероприятия, сообщает Politeka.net.

В этот раз звезда вместе с мужем, коллегой Александром Стояновым посетила Международный одесский кинофестиваль. Соответствующими кадрами артистка поделилась в своем Инстаграм.

Прима блистала в голубом роскошном платье с пышной юбкой и длинным разрезом, благодаря которому можно было рассмотреть стройные ножки. Красивые украшения завершили образ.

На кадрах артистка показала не только себя, но и большое количество зрителей, пришедших посмотреть на звезд.

"В этом году 12 Одесский международный кинофестиваль приурочен к 30-летию независимости Украины и пройдет с фокусом на национальное кино", - написала Кухар.

Александр Стоянов также записал сторис, как им пришлось несколько метров идти пешком к красной дорожке, оставив машину.

"Заставил Золушку оставить свою карету и добираться на бал пешком", - рассказал муж Кухар.

"У Золушки 12 сантиметров каблук!", - ответила прима.

"Ну, это не 17! Так что давайте. Одесса, тепло...", - с иронией ответил муж.

"Мучитель мой", - подписала кадры балерина.

Напомним, Екатерина Кухар обнародовала редчайшее фото со встречи одноклассников

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» с мужем решились на подводное купание со скатами

Также Politeka писала, Кухар из "Танців з зірками" рассказала о своих планах, вернувшись в Украину