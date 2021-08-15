Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар посетила Международный одесский кинофестиваль
Прима-балерина уже давно становится почетной гостьей любого мероприятия, сообщает Politeka.net.
В этот раз звезда вместе с мужем, коллегой Александром Стояновым посетила Международный одесский кинофестиваль. Соответствующими кадрами артистка поделилась в своем Инстаграм.
Прима блистала в голубом роскошном платье с пышной юбкой и длинным разрезом, благодаря которому можно было рассмотреть стройные ножки. Красивые украшения завершили образ.
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На кадрах артистка показала не только себя, но и большое количество зрителей, пришедших посмотреть на звезд.
"В этом году 12 Одесский международный кинофестиваль приурочен к 30-летию независимости Украины и пройдет с фокусом на национальное кино", - написала Кухар.
Александр Стоянов также записал сторис, как им пришлось несколько метров идти пешком к красной дорожке, оставив машину.
"Заставил Золушку оставить свою карету и добираться на бал пешком", - рассказал муж Кухар.
"У Золушки 12 сантиметров каблук!", - ответила прима.
"Ну, это не 17! Так что давайте. Одесса, тепло...", - с иронией ответил муж.
"Мучитель мой", - подписала кадры балерина.
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