Артистка рассказала, что ее не устроило

Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала, как отдыхает с детьми на море

Популярная артистка отправилась с мужем и детьми в Одессу, сообщает Politeka.net. С 14 по 21 августа на популярном украинском курорте идет международный кинофестиваль, приуроченный к 30-летию Независимости Украины, гостями которого и стали Кухар с мужем, коллегой Александром Стояновым.

Вчера звезда блистала на красной дорожке в голубом платье с длинным вырезом, а сегодня артистка показала, как отдыхает с детьми, Анастасией и Тимуром, на пляже.

Артистка лежала под навесом, когда ребятишки подошли сзади. Екатерина была в шляпе и очках.

"Друзья, а температура-то в Черном море около 18 градусов. Не все у нас сегодня искупались", - пожаловалась артистка.

В это время Настя и Тимур смотрели в камеру, и улыбались.

Отметим, Екатерина Кухар привлекла внимание Александра Стоянова с первого взгляда, но на тот момент она состояла в отношения. Звезда была беременная, когда развелась с первым мужем, после чего у нее все же завязались отношения с Александром.

Сейчас пара воспитывает двоих детей, Тимура от первого брака артистки, и Анастасию - общую дочь.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» с мужем решились на подводное купание со скатами

Также Politeka писала, муж Кухар из "Танців з зірками" в одних шортах удивил выходкой на Мальдивах