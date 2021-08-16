Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала, как отдыхает с детьми на море
Популярная артистка отправилась с мужем и детьми в Одессу, сообщает Politeka.net. С 14 по 21 августа на популярном украинском курорте идет международный кинофестиваль, приуроченный к 30-летию Независимости Украины, гостями которого и стали Кухар с мужем, коллегой Александром Стояновым.
Вчера звезда блистала на красной дорожке в голубом платье с длинным вырезом, а сегодня артистка показала, как отдыхает с детьми, Анастасией и Тимуром, на пляже.
Артистка лежала под навесом, когда ребятишки подошли сзади. Екатерина была в шляпе и очках.
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"Друзья, а температура-то в Черном море около 18 градусов. Не все у нас сегодня искупались", - пожаловалась артистка.
В это время Настя и Тимур смотрели в камеру, и улыбались.
Отметим, Екатерина Кухар привлекла внимание Александра Стоянова с первого взгляда, но на тот момент она состояла в отношения. Звезда была беременная, когда развелась с первым мужем, после чего у нее все же завязались отношения с Александром.
Сейчас пара воспитывает двоих детей, Тимура от первого брака артистки, и Анастасию - общую дочь.
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