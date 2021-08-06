Известный артист балета Александр Стоянов впечатлил удивительным прыжком на мальдивском пляже
Как сообщает Politeka.net, известный артист балета, премьер Национальной оперы Украины и муж Екатерины Кухар Александр Стоянов часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Сейчас артист вместе с женой-балериной отдыхают на Мальдивах, откуда то и дело выкладывают фото в соцсети.
Так, в этот раз Александр поделился с фанатами удивительным кадром, который был снят на красивом пляже. В момент съемки артист балеты исполняет необычный прыжок, кажется, напрягая каждую мышц своего тела. Выглядит это очень эффектно, учитывая, что на нем одни только пляжные шорты.
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Украинцы просто в восторге от этой фотографии, Стоянова засыпают комплиментами в комментариях к публикации: "Волшебно! Браво", "Прекрасен", "Свобода", "Супер", "Вау", "Фантастика!", "Сумасшедший прыжок, вы просто супер", "Екатерина круто поймала момент. Браво, Александр".
Напомним, Кухар из "Танців зірками" показала мужа в халате и защитных очках, забыв о балете: "Мой алхимик".
Как сообщала Politeka, Муж Кухар из "Танців з зірками" рассказал об особой ночи с балериной: "Жена немного волнуется".
Также Politeka писала, что Екатерина Кухар засняла забавный конфуз мужа на пляже: "Мой личный аниматор".