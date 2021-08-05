Муж знаменитой украинской прима-балерины и судьи шоу «Танці з зірками» Екатерины Кухар Александр Стоянов показал свое необычное увлечение
Сейчас пара танцоров балета наслаждается отдыхом на Мальдивах, радуя поклонников новыми кадрами с курорта. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Стоянов поделился новым видео, на котором показал, что в поездке они с женой успевают не только полежать на пляже, но еще и попробовать себя в новых ролях.
Так, пара посетил мастер-класс по созданию косметики своими руками. Такие занятия явно нравятся Стоянову, ведь ранее он уже показывал созданные собственноручно свечи.
На новом видео танцор под руководством девушки-мастера создает мыло и бальзам для губ, а его жена снимает все на видео.
«Теперь я перепишу тебя в телефоне «Мой алхимик», - произносит балерина.
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«В целом, нюансов достаточно много: начиная от выдержанного температурного режима, заканчивая подбором масел. Но я кайфовал от процесса и в какой-то момент даже перестал реагировать на вопросы жены)) Погрузился в процесс, так сказать», - поделился впечатлениями в своем посте сам «мыловар».
На кадрах Стоянов работал в специальном халате, защитных очках и маске. Выглядел танцор при этом настоящим профессионалом.
«Ну все, Стоянов, без работы ты точно не останешься», - добавила Кухар.
Пара осталась крайне довольна результатами своего труда. В конце у Стоянова получилось три кусочка мыла и баночка бальзама для губ.
Напомним, муж Кухар из «Танців з зірками» рассказал об особой ночи с балериной.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар засняла забавный конфуз мужа на пляже.
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" раскрыла себя с неожиданной стороны на Мальдивах, фото в образе.