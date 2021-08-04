Известный украинский артист балета и муж судьи «Танців з зірками» Екатерины Кухар Александр Стоянов показал, как расслабляется в бассейне перед особенным вечером с супругой
Недавно пара артистов балета отправилась отдыхать на Мальдивы, откуда теперь радует поклонников красочными снимками. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Стоянов поделился новым постом, в котором рассказал о планах на ночь в компании Кухар.
«Нам тут скучать не дают…)) Сегодня нас с Катериной ждёт волшебная ночь в очень необычном месте. Жена немного волнуется, а мне нравится наблюдать за её реакцией. Совсем скоро всё покажем, не переключайтесь!», - рассказал танцор.
Он также поделился снимками, на которых расслабляется в бассейне на фоне впечатляющих мальдивских пейзажей. Танцор отправился купаться в плавках и выглядит на фото очень довольным. На его лице можно заметить счастливую улыбку.
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Поклонники не смогли пройти мимо поста мужа Кухар.
«Огонь», «Интересно», «Чтобы лето не кончалось», - пишут люди в комментариях к его публикации.
Напомним, Екатерина Кухар засняла забавный конфуз мужа на пляже.
Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" раскрыла себя с неожиданной стороны на Мальдивах, фото в образе.
Также Politeka писала, что муж Кухар из «Танців з зірками» показал, как балует жену на отдыхе.