Знаменитая украинская балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар пожаловалась на своего мужа по дороге на Одесский кинофестиваль

Семейная пара звезд украинского балета – Екатерина Кухар и Александр Стоянов – стали одними из многочисленных знаменитостей, которые вечером 14 августа посетили открытие Одесского кинофестиваля. Впрочем, по дороге у них случилась небольшая размолвка.

Так, в своем Инстаграм Кухар показала, как они со Стояновым добирались до места проведения мероприятия. Сначала они ехали на машине, однако уже на следующих кадрах можно было увидеть, как пара шагает по улице. Как выяснилось, на этом настоял муж балерины.

«Заставил Золушку оставить свою карету и добираться на бал пешком», - произносит Стоянов.

На это Кухар пожаловалась, что ей не так уж и весело шагать в обуви на большом каблуке.

«У Золушки 12 сантиметров каблук!», - заявила она.

«Ну, это не 17. Так что давайте, Одесса, тепло, полезно», - тут же парировал ее муж.

«Мучитель мой», - подписала кадры их добродушной перепалки балерина.

Стоит отметить, что для торжественного мероприятия она выбрала роскошный наряд: на Кухар было небесно-голубое платье с необычным корсетом и пышной юбкой с высоким разрезом с одной стороны.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» с мужем решились на подводное купание со скатами.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар обнародовала редчайшее фото со встречи одноклассников, кем они стали.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" рассказала о своих планах, вернувшись в Украину.