Известная балерина Екатерина Кухар поделилась в соцсети необычным завораживающим кадром

Как сообщает Politeka.net, прима-балерина Национальной оперы Украины и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным кадром и призналась, что стала героиней фотопроекта, посвященного различным ремеслам.

На новой фотографии Екатерина появилась среди удивительных изделий из стекла, очевидно, представляя ремесло стекловарения. Перед камерой балерина позирует в длинном бежевом платье из тонкого прозрачного кружева, которое повторят все изгибы ее изящного тела. Волосы красотки аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж, она внимательно смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Кухар рассказала о фотопроекте и фестивале, в котором принимает участие: "А вы знаете, что такое гутництво? Как думаете, чем оно сходно с балетом? Именно этот художественный промысел у меня ассоциируется одновременно с силой и хрупкостью. И этим напоминает балет. Как в балете, так и в гутництве, чтобы получить что-то идеальное, уникальное и изящное надо приложить неимоверные усилия, знаний и силы".

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