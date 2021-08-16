Артистка розповіла, що її не влаштувало

Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала, як відпочиває з дітьми на морі

Популярна артистка вирушила з чоловіком і дітьми в Одесу, повідомляє Politeka.net. З 14 по 21 серпня на популярному українському курорті йде міжнародний кінофестиваль, приурочений до 30-річчя Незалежності України, гостями якого і стали Кухар з чоловіком, колегою Олександром Стояновим.

Вчора зірка сяяла на червоній доріжці в блакитній сукні з довгим вирізом, а сьогодні артистка показала, як відпочиває з дітьми, Анастасією і Тимуром, на пляжі.

Артистка лежала під навісом, коли дітлахи підійшли ззаду. Катерина була в капелюсі і окулярах.

"Друзі, а температура-то в Чорному морі близько 18 градусів. Не всі у нас сьогодні скупалися", - поскаржилася артистка.

В цей час Настя і Тимур дивилися в камеру, і посміхалися.

Зазначимо, Катерина Кухар привернула увагу Олександра Стоянова з першого погляду, але на той момент вона перебувала у відносини. Зірка була вагітна, коли розлучилася з першим чоловіком, після чого у неї все ж зав'язалися стосунки з Олександром.

Зараз пара виховує двох дітей, Тимура від першого шлюбу артистки, і Анастасію - спільну дочку.

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