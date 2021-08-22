Чоловік прими-балерини і судді шоу "Танці з зірками" Катерини Кухар Олександр Стоянов показав свою красуню-дружину з цікавого ракурсу

Як передає Politeka.net, в Instagram Стоянова з'явилося відео, на якому він вів свою зіркову дружину на захід з нагоди Дня Незалежності, який проходив у Маріїнському парку. Сам артист балету був одягнений в строгий костюм, а Кухар дефілювала в чорній сукні зі шлейфом і незвичайним розрізом на спині.

"Mr. & Mrs. Smith", - підписав фото Стоянов.

У коментарях яскравій парочці залишили масу приємних слів.

"Які красиві", "Вау, просто бомба", "які ви красиві", "нереальні, в чорному ви особливо прекрасні", "досконалі", "Боже!! Яка гарна спина у Катеньки! Ну, і у тебе, Санечка теж, звичайно!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Кухар і Стоянов є парою не тільки в житті, але і на сцені. Їх тандемом захоплюються тисячі шанувальників.

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