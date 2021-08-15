Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар відвідала Міжнародний Одеський кінофестиваль

Прима-балерина вже давно стає почесною гостею будь-якого заходу, повідомляє Politeka.net.

Цього разу зірка разом з чоловіком, колегою Олександром Стояновим відвідала Міжнародний Одеський кінофестиваль. Відповідними кадрами артистка поділилася у своєму Instagram.

Прима сяяла в блакитному розкішному платті з пишною спідницею і довгим розрізом, завдяки якому можна було розглянути стрункі ніжки. Красиві прикраси завершили образ.

На кадрах артистка показала не тільки себе, але і велику кількість глядачів, які прийшли подивитися на зірок.

"Цього року 12 Одеський міжнародний кінофестиваль приурочений до 30-річчя незалежності України і пройде з фокусом на національне кіно", - написала Кухар.

Олександр Стоянов також записав сторіс, як їм довелося кілька метрів йти пішки до червоної доріжки, залишивши машину.

"Змусив Попелюшку залишити свою карету і добиратися на бал пішки", - розповів чоловік Кухар.

"У Попелюшки 12 сантиметрів каблук!",- відповіла прима.

"Ну, це не 17! Так що давайте. Одеса, тепло...", - з іронією відповів чоловік.

"Мучитель мій", - підписала кадри балерина.

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