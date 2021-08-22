Муж примы-балерины и судьи шоу "Танці з зірками" Екатерины Кухар Александр Стоянов показал свою красотку-жену с интересного ракурса

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Стоянова появилось видео, на котором он вел свою звездную жену на мероприятие по случаю Дня Независимости, которое проходило в Мариинском парке. Сам артист балета был одет в строгий костюм, а Кухар дефилировала в черном платье со шлейфом и необычным разрезом на спине.

«Mr. & Mrs. Smith», - подписал фото Стоянов.

В комментариях яркой парочке оставили массу приятных слов.

«Какие красивые», «Вау, просто бомба», «Какие вы красивые», «нереальные, в чёрном Вы особенно прекрасны», «Совершенные», «Боже!! Какая красивая спина у Катеньки! Ну, и у тебя, Санечка тоже, конечно!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Кухар и Стоянов являются парой не только в жизни, но и на сцене. Их тандемом восхищаются тысячи поклонников.

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