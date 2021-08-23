Максим Чмерковский, который стал новым судьей проекта "Танці з зірками" показал своего сына, по которому очень сильно скучает

Соответствующее видео экс-Холостяк разместил у себяв Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Максим Чмерковский впервые прославился, как участник первого сезона "Холостяк". Четыре года назад танцор женился на Пете Мургатройд, и у пары родился сын, которого назвали Шай Александр.

С самого рождения Максим не стал скрывать малыша от общественности и поклонников, поэтому фотографии маленького Шая на его странице в Instagram - не редкость.

На новом видео, Максим показал своего сына, который идет по дороге с рюкзаком за плечами. Мальчик торопиться и не обращает внимание на то, что его зовет отец.

Потом маленький Шай Александр доходит до забора, который закрыт и останавливается.

" Я так по нему скучаю", - с грустью сообщил своим поклонникам Чмерковский.

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