Появились подробности о новом члене жюри "Танців з зірками" Максе Чмерковском

Как сообщает Politeka.net, уже в сентябре украинцев ждет премьера нового сезона шоу "Танці з зірками". Обновленным будет не только состав звездных участников, но и членов жюри. Как известно, несколько месяцев назад ушел в мир иной многолетний член жюри Григорий Чапкис, теперь же продюсеры шоу нашли ему достойную замену.

На странице проекта в Instagram ранее опубликовали снимок обновленного состава судей. Правда, новый член жюри только один – Макс Чмерковский, а вот Екатерина Кухар и Влад Яма остаются несменными судьями.

Теперь же продюсеры шоу раскрыли интересные факты о новом хореографе звездной команды судей, опубликовав его фото. Оказалось, что "Макс Чмерковский украино-американский танцовщик, чемпион мира по латинским танцам, хореограф и победитель шоу Dancing With The Stars". Мужчина уроженец Одессы, он успешных хореограф в США, где организовал четыре благотворительные школы танцев. "Жена Макса – тоже танцовщица Пета Джейн Мургатройд", - говорится на странице проекта.

Напомним, Новая участница "Танців з зірками" сбросила 30 килограммов, и теперь это другой человек: "Ах, Настенька...".

Как сообщала Politeka, На "Танцях з зірками" раскрыли имена судей, в сети назревает скандал: "Просто издевательство!".

Также Politeka писала, что Новый сезон "Танців з зірками" с Чмерковским вместо Чапкиса: выяснилось, будет ли Влад Яма.