Известная актриса и юмористка Анастасия Оруджова показала, как выглядит после радикального похудения

Как сообщает Politeka.net, известная украинская артистка Анастасия Оруджова, которая выступает в коллективе "Женского квартала", недавно объявила о своем участии "Танцях з зірками". Однако, больший ажиотаж вызвало даже не это, а то, что девушка сумела похудеть на 30 килограммов и ее теперь просто не узнать.

В своем микроблоге в Instagram Настя недавно опубликовала несколько свежих фото, на которых поразила результатами похудения. На снимках красотка запечатлена, сидя на диванчике на красивой солнечной лужайке. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней интересный топик и яркое бирюзовое платье, а шею украшают кокетливые бусы. Этот наряд только подчеркнул постройневшее тело и изящные плечи актрисы. Волосы девушки аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

Поклонники тут же принялись засыпать Оруджову комплиментами в комментариях: "Я от вас балдею", "Вау", "Красотка", "Супер", "Ах, Настенька", "Просто огонь", "Какая красотка", "Классная", "Похудела", "Ну уже просто куколка, какая же ты красивая", "Красивая", "Какая красивая".

Напомним, блондинка из "Женского квартала" появилась на пляже в купальнике без верха: "Господи, что ты там прячешь".

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