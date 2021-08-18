Стало известно имя еще одной участницы шоу «Танці з зірками»

Премьера нового сезона популярного шоу все ближе, «Танці з зірками» выйдут на экраны 5 сентября. Создатели проекта подогревают интерес, как могут, и расскрывают имена участников очень медленно.

Как пишет Politeka.net, певица Lida Lee , которую продюсирует Дмитрий Монатик, приняла вызов 27-летнего Артура Логая известного украинцам благодаря участию в пятом сезоне талант-шоу "Х-Фактор" и роли в сериале "Моя любимая Страшко".

В свою очередь Лида Ли пригласила поучаствовать в шоу MELOVINa.

Фанаты артистки в восторге от такого известия. При этом вероятному появлению на паркете Меловина обрадовались на все.

«Вот это новости🔥🔥🔥 Ждём», «Ураааа, удачи❤ верю в тебя», «Клааасс, наконец-то 🔥 этот проект тебя заждался», «Погнали Лида», «Финалистка известна😍😍 Богиня», «Клаассс! Погнали да! Лида», «Боже, зачем Меловин», - пишут в коммментариях.

Напомним, подопечная Монатика в корсете показала изящные формы в полумраке

А еще Politeka писала, подопечная Монатика в корсете показала изящные формы в полумраке: "Главное, чтобы было кому руку подать".

Также Politeka сообщала, что восходящая звезда Лида Ли в прозрачном платье не оставила равнодушной жену Монатика: "Огонь".