Продюсеры танцевального шоу «Танці з зірками» раскрыли имена судей нового сезона

Как пишет Politeka.net, не так давно стало известно, что одним из судей станет бывший «Холостяк», американский хореограф Максим Чмерковский. Сегодня продюсеры раскрыли имена еще двух судей, которые, впрочем, не стали сюрпризом для зрителей.

«В новом сезоне шоу «Танці з зірками» в судейский состав также войдут любимые танцоры страны - прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф и ведущий инфотейнмент шоу «Твой день» Влад Яма», - сообщили в Инстаграм проекта, добавив, что премьера шоу запланирована на 5 сентября.

В комментариях назрел настоящий скандал. Значительная часть зрителей осталась недовольна выбором судей.

«Ну да, больше у нас никого нет. Ещё туда и Кароль великую ведущую», «Но говорили, что новые будут судьи», «Сколько можно уже?», «Можно без Кухар?», «Опять неуместные комментарии Катерины. А можно было заменить ее, она только в Украине танцовщица женщина?», «Снова? Это уже просто издевательство!», - пишут люди.

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