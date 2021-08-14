Знаменита українська балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар поскаржилася на свого чоловіка по дорозі на Одеський кінофестиваль

Сімейна пара зірок українського балету - Катерина Кухар і Олександр Стоянов – стали одними з численних знаменитостей, які ввечері 14 серпня відвідали відкриття Одеського кінофестивалю. Втім, по дорозі у них трапилася невелика сварка.

Так, у своєму Instagram Кухар показала, як вони зі Стояновим добиралися до місця проведення заходу. Спочатку вони їхали на машині, проте вже на наступних кадрах можна було побачити, як пара крокує по вулиці. Як з'ясувалося, на цьому наполіг чоловік балерини.

"Змусив Попелюшку залишити свою карету і добиратися на бал пішки", - вимовляє Стоянов.

На це Кухар поскаржилася, що їй не так вже й весело крокувати у взутті на великому каблуці.

"У Попелюшки 12 сантиметрів каблук!", - заявила вона.

"Ну, це не 17. Так що давайте, Одеса, тепло, корисно", - тут же парирував її чоловік.

"Мучитель мій", - підписала кадри їх добродушної перепалки балерина.

Варто відзначити, що для урочистого заходу вона вибрала розкішне вбрання: на Кухар було небесно-блакитне плаття з незвичайним корсетом і пишною спідницею з високим розрізом з одного боку.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" з чоловіком зважилися на підводне купання зі скатами.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар оприлюднила рідкісне фото із зустрічі однокласників, ким вони стали.

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" розповіла про свої плани, повернувшись в Україну.