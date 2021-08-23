Украинская певица Джамала немало удивила сеть, попозировав с известной американской актрисой
Неожиданные кадры самая Джамала разместил у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Украинка попозировала со звездой сериала "Санта Барбара" Робин Райт, которая посетила проходивший 23 августа в Национальном заповеднике "София Киевская" саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности".
На снимках Джамала запечатлена в белом брючном костюме в полоску. В тоже время гзвезда Голливуда Райт была одета в черный брючный костюм.
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Две знаменитости с улыбками на лицах позировали для объективов камер.
«Это настоящий праздник красоты, не только поднимает важные вопросы, но и собирает таких талантливых женщин. Узнали Робин Райт?», - обратилась к фанатам Джамала.
Отметим, что Робин Райт прославилась в 18 лет после того, как сыграла роль Келли Кэпвелл в мыльной опере «Санта-Барбара».
Напомним, что Джамала вскружила голову необычным нарядом с ярким лифом.
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