Украинская певица Джамала немало удивила сеть, попозировав с известной американской актрисой

Неожиданные кадры самая Джамала разместил у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Украинка попозировала со звездой сериала "Санта Барбара" Робин Райт, которая посетила проходивший 23 августа в Национальном заповеднике "София Киевская" саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности".

На снимках Джамала запечатлена в белом брючном костюме в полоску. В тоже время гзвезда Голливуда Райт была одета в черный брючный костюм.

Две знаменитости с улыбками на лицах позировали для объективов камер.

«Это настоящий праздник красоты, не только поднимает важные вопросы, но и собирает таких талантливых женщин. Узнали Робин Райт?», - обратилась к фанатам Джамала.

Отметим, что Робин Райт прославилась в 18 лет после того, как сыграла роль Келли Кэпвелл в мыльной опере «Санта-Барбара».

Напомним, что Джамала вскружила голову необычным нарядом с ярким лифом.

Как сообщала Politeka, солистка "Go_A", Джамала и фаворитка Влада Ямы сплясали под командованием Никитюк.

Также Politeka писала, что Джамала, став участницей «Танці з зірками», показалась в экстравагантном наряде перед публикой