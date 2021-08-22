Украинская певица Джамала радует поклонников красочными кадрами

Как сообщает Politeka.net, звезда устроила импровизированный модный показ прямо на лужайке, эффектно продемонстрировав стильный наряд, который выбрала для выступления у Мариинского дворца. Именно в таком наряде она во всю готовится ко Дню Независимости.

Яркий видеоролик и фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Артистка позирует на фоне Мариинского дворца в Киеве. Певица примерила воздушное белое платье-вышиванку с вышивкой и дополнила яркий образ узким поясом, кулончиком и широкополой шляпой.

Свое платье она кокетливо приспустила на одно плечо. Волосы артистка уложила красивыми локонами и сделала нежный макияж. На фото Джамала выглядит весьма постройневшей, сбросив лишние килограммы.

Фолловеры оценили стильный лук Джамалы и ее пение, а также оставили много хвалебных слов в комментариях под публикацией. Многие признались, что мечтают побывать на выступлении Джамалы ко Дню Независимости.

"Господи как красиво", "Королева живых выступлений", "Глазам приятно смотреть на ваш стиль, а ушам приятно слушать", "Джамала в Мариинском - отдельный вид искусства".

Напомним, Джамала вскружила голову необычным нарядом с ярким лифом.

Как сообщала Politeka, солистка "Go_A", Джамала и фаворитка Влада Ямы сплясали под командованием Никитюк.

Также Politeka писала, что Джамала, став участницей «Танці з зірками», показалась в экстравагантном наряде перед публикой