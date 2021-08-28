Стали известны имена участников долгожданного 5-го сезона популярного шоу "Танці з зірками", которое начнется уже осенью

Как передает Politeka.net, 5 сентября начнется новый сезон шоу "Танці з зірками" на телеканале "1+1". В проекте будут участвовать 14 звезд украинского шоубизнеса, и стали известны их имена.

Первой объявила о своём участии популярная артистка Джамала. Ранее певица не принимала участие в танцевальных шоу.

Она сделала вызов солисту группы "ТНМК" Фаготу. Более 10 лет назад он уже участвовал в танцевальном проекте на телеканале "1+1"

Артист передал эстафету популярной певице и солистке группы "KAZKA" Александре Зарицкой.

Далее вызов принял звезда сериалов и чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев. Стоит отметить, что танцор ранее принимал участие в проекте "Танцуют все".

Актер передал эстафету актрисе и юмористке "Женского квартала" Анастасии Оруджовой.

Девушка бросила вызов своему коллеге по "Лиге Смеха" Ивану Люленову.

Далее эстафету принял актер популярных сериалов Константин Войтенко.

Он передал эстафету известному певцу, солисту группы "KADNAY" Дмитрию Каднаю.

Артист бросил вызов Евгении Власовой, она впервые выйдет на паркет.

Певица передала эстафету десятой участинице, олимпийской чемпионке по фехтованию Ольге Харлан.

Следующим участником стал актер и певец Артур Логай.

Он передал эстафету бывшей подопечной Монатика - Lida Lee (Лидия Скорубская).

Певица бросила вызов популярному артисту Melovin (Константину Бочарову). Ранее он также принимал участие только в вокальных шоу.

Последним участником стал украинский каратист Станислав Горуна. Он принес в этом году бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.

Поклонники шоу оставили множество комментариев: "Ради такого теперь посмотрю".

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