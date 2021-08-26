Солистка популярной украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая, которая стала участницей нового сезона шоу "Танці з зірками", удивила своей подготовкой к шоу

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у фигуристой Зарицкой появилось фото, на котором она продемонстрировала невероятную растяжку. Певица позировала в красной накидке и черных сапожках.

«Как только мы впервые исполнили свою новую песню «Целовать тебя» на презентации сериала @1plus1_ua «Моя любимая страшко». Трек стал главным саундтреком к сериалу. Поэтому слышать его будете ооочень часто. Но официальная премьера песни в понедельник. Поэтому ждите и готовьте свои лайки! P.S. @Tanci1plus1 тоже готовьтесь! Я уже иду», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Какая красотка», «Ваааау, растяжка», «Ого!», «Вот это растяжечка)», «Не могу дождаться, чтобы послушать твою новую песню! Ты выглядишь так потрясающе!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Зарицкая кардинально уменьшила объемы перед участием в "Танцях з зірками": "Животик горит".

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая после концерта ко Дню Независимости обратилась к украинцам: «Мы очень рады…».

Также Politeka писала, что Зарицкая за кулисами танцевального шоу призналась, что у нее с Melovin: «Этот мужчина…».