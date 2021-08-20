Солістка популярного гурту "KAZKA" Олександра Зарицька розповіла, як їй вдається зменшити об’єми перед участю в новому сезоні "Танців з зірками"

Як пише Politeka.net, фронтвумен гурту "KAZKA" Олександра Зарицька, яка прославилася після участі у співочому шоу "Х-Фактор" із авторською піснею "Свята", погодилася взяти участь у новому сезоні танцювального шоу "Танці з зірками".

У своєму Instagram дівчина розповіла, що деколи їй приходиться репетирувати по двічі на день, від чого вона дуже втомлюється. За словами Зарицької розслабитися після танців їй допомагає масаж, який не тільки знімає біль у м’язах, а ще й підтягує тіло.

Співачка розповіла, що практикує лікувальний вогненний масаж, який дає свої результати.

"Ви будете в шоці від результатів. Підтягнутість, реальна втрата об’ємів. Я в шоці", - каже Олександра.

Також Зарицька показала шанувальникам, як її буквально підпалили на масажному столі. Зауважимо, що ця процедура виглядає досить специфічно, але абсолютно безболісна. На живіт, спину або іншу частину тіла накладається рушник, просочений лікувальним маслом, а потім підпалюється.

"Це мій животик горить", - написала Зарицька.

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