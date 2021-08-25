Солітська популярної групи "KAZKA" Олександра Зарицька привітала українців і показала нові фото

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "KAZKA", де є солісткою. Нещодавно співачка оголосила, що стала новою учасницею проекту "Танці з зірками", новий сезон якого вийде вже у вересні. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу на сторінці Олександри Зарицької в Instagram з'явилися нові знімки. На фото - співачка зі своїми колегами по групі - Микитою Будаш і Дмитром Мазуряком позують на камеру. Як відомо, нещодавно проходив концерт до Дня Незалежності України, куди запросили виступати гурт "KAZKA".

"Атмосфера на Олімпійському ❤️🔥 ми дуже раді розділити цей день з тисячами сердець, десятками крутих артистів і мільйонами глядачів по той бік екрану. Зі святом нас усіх!", привітали українців гурт "KAZKA".

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