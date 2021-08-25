Солитска популярной группы "KAZKA" Александра Зарицкая поздравила украинцев и показала новые фото

Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему участию в группе "KAZKA", где является солисткой. Недавно певица объявила, что стала новой участницей проекта "Танці з зірками", новый сезон которого выйдет уже в сентябре. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз на странице Александры Зарицкой в Инстаграм появились новые снимки. На фото - певица со своими коллегами по группе - Никитой Будаш и Дмитрием Мазуряком позируют на камеру. Как известно, недавно проходил концерт ко Дню Независимости Украины, куда пригласили выступать группу "KAZKA".

"Атмосфера на Олимпийском ❤️🔥 Мы очень рады разделить этот день с тысячами сердец, десятками крутых артистов и миллионами зрителей по ту сторону экрана. С праздником нас всех!", поздравили украинцев группа "KAZKA".

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