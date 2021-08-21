Go-A, KAZKA и Alina Pash выступили на приеме по случаю открытия фестиваля народных промыслов «Етніка»

Фестиваль открылся в пятницу, 20 августа, во дворе Национального музея истории Украины.

Послами фестиваля выступят 12 медийных персон, каждый из которых представляет отдельный вид промыслов - от резьбы до керамики и гутничества.

В спецпроекте участвуют Саша Зарицкая (группа KAZKA), группа Go-A Band, Alina Pash, DZIDZIO, дизайнеры Катя Сильченко и Лилия Литковская, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, олимпийский призер Дарья Билодид, телеведущие Екатерина Осадчая и Руслан Сеничкин и другие.

Звезды блистали на мероприятии в эффектных и недешевых нарядах.

На Кате Павленко было платье SHKOURA за 320 долларов. Наряд очень подходит тематике феста, так как все изделия бренда ткут на старинном станке, окунают в горную реку и сушат на открытом воздухе.

На Саше Зарицкой костюм GASANOVA за 650 долларов.

На Alina Pash платье MY SLEEPING GYPSY за 750 долларов.

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